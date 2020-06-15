

НПО призвали Анну Долидзе отказаться от должности в Высшем совете юстиции

15.06.2020 16:16

"СОВА"



7 неправительственных организация призывают несудебного члена Высшего совета юстиции Анну Долидзе подать в отставку, если она намерена продолжить активное участие в политической жизни страны. Так неправительственный сектор комментирует создание Долидзе «Движения для народа».



«После прихода к власти «Грузинской мечты» подписавшие это заявление организации активно поддерживали деполитизацию Высшего совета юстиции. С этой целью в 2013 году в результате законодательных изменений из состава Высшего совета юстиции были исключены члены парламента. Их заменили представители академических и политических кругов, которым было запрещены членство в политических объединениях и политическая деятельность. Подобная деятельность представляет собой предпосылку к прекращению полномочий члена Высшего совета юстиции. Цель закона — защита и поддержание политического нейтралитета судебной власти», — сказано в заявлении.



Как поясняют авторы письма, в рамках действующего закона, ни один государственный орган или лицо не уполномочены освободить с должности Анну Долидзе.



Заявление подписали такие организации, как GDI, Rights Georgia, Transparency International-Georgia, IDFI, ISFED, PHR и IDSD.



Напомним, член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе сообщила об основании общественного движения 21 мая 2020 года. По ее словам, цель движения — изменить существующую реальность в Грузии, а задача – вынудить правительство должным образом заботиться о народе.





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