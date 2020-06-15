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Бакрадзе: Кандидатов в Тбилиси оппозиция согласует в ближайшие дни
15.06.2020 18:50
Думаю, что тбилисских кандидатов оппозиция согласует в ближайшие дни, и мы сообщим об этом обществу, - заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в связи с вопросом согласования оппозицией единых кандидатов в мажоритарных округах.
На вопрос будут ли представлены кандидаты в мажоритарные депутаты на акции 20 июня, Давид Бакрадзе ответил, что это не уточнено. По его же словам, каким будет формат акции, это решают гражданские протестные группы и общество.
«Формат акции устанавливается не нами. В первую очередь, это решают гражданские протестные группы и общество. Что касается решения, думаю, в ближайшие дни оппозиция согласует тбилисских кандидатов, и мы сообщим об этом обществу. Однако произойдет это на акции или нет, это решать не только нам. Формат акции согласовывается с гражданскими протестными группами», - заявил Бакрадзе.
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