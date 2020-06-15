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С 19 июня в парламентских комитетах начнется рассмотрение конституционных изменений
15.06.2020 18:51
По заявлению председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, с 19 июня начнется комитетское рассмотрение конституционных изменений. Как отметил Талаквадзе на заседании бюро парламента, парламентское большинство исполнит обещание и поддержит изменения.
По его словам, в изменениях в Избирательный кодекс учтены все те рекомендации, которые даны Грузии со стороны ОБСЕ/БДИПЧ.
«Предполагаемый законодательством месячный срок публичных обсуждений истекает 18 июня, соответственно, с 19 июня мы сможем перейти на комитетское рассмотрение, а также провести голосования, что, по нашим планам, должно завершиться до конца июня. Наше обещание, разумеется, будет выполнено. У этих изменений будет поддержка парламентского большинства, а после этого мы уже инициируем законодательные изменения, которые касаются Избирательного кодекса, и практически все значительные рекомендации, которые даны Грузии со стороны ОБСЕ/БДИПЧ в связи с выборами, о чем достигнуто соглашение, будет отражено в этих изменениях», - заявил Талаквадзе.
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