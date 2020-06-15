

Туристам советуют размещаться в гостиницах, прошедших проверку

15.06.2020 20:04





Национальная администрация по туризму рекомендует местным путешественникам размещаться в гостиницах, которые прошли проверку – об этом на брифинге в правительственной администрации заявила руководитель национальной администрации по туризму Мариам Квривишвили.



По ее словам, нарушением закона считается, когда объекты размещения не зарегистрированы как предприятие на соответствующем веб-сайте Министерства здравоохранения и не прошли проверку.



«Сегодня для нас очень важный день, поскольку открылся внутренний туризм. Это первый этап задействования очень важной для нас отрасли, как индустрия туризма. Как вы знаете, регуляции, которые стали обязательными в период коронавируса, уже более двух недель как опубликованы. Они стал общедоступными не только для частного сектора, но и для населения нашей страны.



Регуляции касаются таких направлений, как объекты размещения и питания, туристический транспорт, а также туристический гид. Важно подчеркнуть, что объекты размещения на первом этапе должны пройти серьезную проверку. Если проверка пройдена успешно, им будет предоставлена возможность работать, что даст им возможность принимать как внутренних, так и международных туристов. Если объект размещения не зарегистрирован как предприятие и не зарегистрирован на соответствующем веб-сайте Министерства здравоохранения, и до сегодняшнего дня не была пройдена проверка, и не было дано разрешение, то это считается нарушением закона.



Исходя из этого, наша рекомендация для внутреннего туризма состоит в том, чтобы правильно оценить ситуацию, которая имеется в отношении коронавируса, и конечно же, пусть путешествуют и размещаются в таких гостиницах, которые прошли проверку и которым выдано разрешение. Это будет поэтапное обновление информации, поскольку министерство здравоохранения осуществляет ежедневные проверки в гостиницах и по всей Грузии. Это будет прозрачная информация, которая будет честной по отношению к населению нашей страны, чтобы они могли безопасно продолжить свое путешествие по стране», - заявила Мариам Квривишвили.





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