

Госинспектор заявила о нарушениях приватности в государственных и частных школах

15.06.2020 20:07





По информации государственного инспектора Лонды Толорая, правила видеонаблюдения в нескольких государственных и частных школах были серьезно нарушены. По ее словам, было несколько случаев, когда видеонаблюдение осуществлялось в местах, предназначенных для гигиены.



Толорая заявила, что в ходе мониторинга в школах было установлено, что данные о детях собираются намного в большем объеме, чем это предусмотрено законом или подзаконными актами. Об этом Толорая говорила на заседании комитета по правовым вопросам.



«Имеются случаи, когда детские документы хранятся в месте, доступном не только для уполномоченных лиц, но и другим лицам администрации школы, что конечно, чревато опасностью», - говорит Толорая.



По словам Толорая, также были нарушены правила хранения видео изображений несовершеннолетних, и были случаи, когда материалы передавались в полицию на незаконных основаниях.



«Также, в некоторых случаях правила видеонаблюдения строго не регулируются, и было несколько случаев, когда видеонаблюдение осуществлялось в местах, предназначенных для гигиены. К сожалению, были зафиксированы случаи, когда передача этих данных осуществлялась на незаконной основе, например, для полицейских учреждений», - говорит Лонда Толорая.





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