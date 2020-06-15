

Георгий Гахария поблагодарил послов за поддержку и помощь

15.06.2020 20:18





«Региону Кахети повезло. Его, как туристы, посетили лучшие друзья нашей страны, наши послы», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с представителями дипломатического корпуса на озере Лопота.



«Для меня большая честь проводить эту встречу здесь сегодня, так как сегодня, 15 июня, в Грузии открылся внутренний туризм, что означает, что региону Кахети повезло. Его, как туристы, посетили лучшие друзья нашей страны, наши послы. Мы уделяем большое внимание всему, что связано с восстановлением туризма на сегодняшний день, и это имеет большое значение для страны, особенно для этого региона», — заявил Георгий Гахария.



Премьер-министр поблагодарил послов.



«Прежде всего, я хотел бы сказать огромное спасибо каждому из вас, прежде всего, за то, что вы здесь, но вместе с тем за помощь, которую наши друзья оказывали моей стране. Мы все должны хорошо понимать, что в той победе, о которой мы можем сегодня говорить, что Грузия смогла сдержать первый этап вируса, сдерживанием второго этапа и сейчас мы успешно переходим на третий этап, управления и адаптации, в этом, конечно, есть заслуга не только правительства Грузии. В этом есть очень большая заслуга каждого нашего гражданина и, конечно, наших друзей. Я не хочу никого выделять здесь, все знают, какую помощь вы оказали этой стране», — заявил Георгий Гахария.



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