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Бакрадзе: Волну людей на выборах 2020 года не смогут остановить никаким административным ресурсом
15.08.2020 12:09
Лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и кандидат в мажоритарные депутаты от Хони Акакий Бобохидзе встретились с населением села Ахалбедисеули и ознакомились с их проблемами. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в «Европейской Грузии».
По их информации, Бакрадзе говорил с местными жителями о важности октябрьских выборов и отметил, что волну людей на парламентских выборах не смогут остановить никаким административным ресурсом, подкупом и давлением.
"Население всей Грузии беспокоят бедность, безработица и дороговизна. Особенно тяжелая ситуация в грузинских селах. Нынешняя власть, «Грузинская мечта», которая шла с лозунгом возрождения села, на самом деле усугубила и ухудшила положение села и его жителей. Если обойти всю деревню, не найдешь 50 лари, не найдешь человека, который имеет работу и работает, не найдешь человека, который не нуждается в социальной помощи, и в тоже время помощь несправедливо снята. Способом изменить этот тяжелейший фон являются выборы, и одним из основных планов действий «Европейской Грузии» является удвоение социальной помощи, удвоение пенсий, удвоение пособий беженцам и, таким образом, помощь наиболее уязвимым и нуждающимся слоям, которым сегодня никто не помогает", - сказал Давид Бакрадзе.
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