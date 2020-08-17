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По данным МИД, вчера из Тбилиси в Минск вылетел посол
17.08.2020 11:45
МИД Грузии распространяет информацию о рейсе из Грузии в Республику Беларусь 16 августа этого года.
Как отмечается в информации в МИД, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Беларусь находился в Грузии с 6 августа. В связи с событиями в Республике Беларусь, развернувшимися в последние дни, ему было необходимо немедленно вернуться в Минск.
«Исходя из того, что с Беларусью ограничено воздушное сообщение и послу было необходимо в короткие сроки прибыть в Минск, было принято решение отправить его правительственным самолетом.
Республика Беларусь — дружественная Грузия страна, с которой нас связывает тесное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках инициативы Восточного партнерства.
Соответственно, мы внимательно следим за развитием событий. Мы находимся в тесной координации с нашими партнерами по этому вопросу.
На наш взгляд, необходимо, чтобы проблемы в Беларуси были решены мирным путем. Мы надеемся, что белорусский народ сам, мирно решит важные вопросы для своего будущего», — отмечается в заявлении МИД Грузии.
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