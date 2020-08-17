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Эзугбая: 2 из 5 новых случаев коронавируса - контакты с подтвержденными случаями
17.08.2020 11:52
По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 2 из 5 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, являются контактами с уже подтвержденными случаями, по 2 ведется эпидисследование, а один случай импортированный.
«Добавилось 5 новых подтвержденных случаев, сейчас у нас 1341 подтвержденный случай. 2 из них являются контактами с подтвержденными ранее случаями, по 2 ведется эпидемиологическое исследование с целью установить источник, а 1 случай импортированный, то есть, завезенный», - сообщила Эзугбая.
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