

Доминик Рааб: Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси

17.08.2020 12:55





Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси, - об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, передает Русская служба ВВС.



«Мир с ужасом смотрел на насилие, с которым белорусские власти подавляли мирный протест, последовавший за этими мошенническими президентскими выборами. Великобритания не признает их результатов», - заявил Рааб.



По его словам, Великобритания будет работать вместе с партнерами над санкциями в отношении ответственных за применение силы против участников мирных акций.



«Мы срочно требуем независимого расследования по линии ОБСЕ - как так вышло, что выборы были нечестными, а за ними последовали отвратительные репрессии. Великобритания будет работать со своими иностранными партнерами над санкциями ко всем ответственным за это», - отметил Доминик Рааб.



Напомним, после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, в Беларуси не прекращаются акции протеста.



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