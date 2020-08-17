

Россия начинает реконструкцию КПП «Верхний Ларс»

17.08.2020 13:41





Реконструкцию контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией завершат к 2023 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В 2021 году на модернизацию КПП будет выделено почти 2 миллиарда рублей.



«Работы по реконструкции КПП Верхний Ларс — проектно-сметная документация находится на экспертизе, которая должна завершиться в сентябре. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2021 году.



По предварительным оценкам, на 2021 год должно быть выделено 1,9 миллиарда рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе комитета дорожного хозяйства региона, отметив, что окончание этих работ намечено на 2022 год.



В настоящее время КПП работает в крайне напряженном режиме — при проектной пропускной способности около 4 тысяч человек в сутки через границу следуют более 13 тысяч человек. Фактическая пропускная способность по легковым автомобилям более чем в 15 раз больше проектной, а по грузовым — в три раза. Помимо реконструкции необходимо построить новый инспекционно-досмотровый комплекс и провести расширение дорожного полотна с двух до четырех полос, чтобы распределять потоки движения по видам транспортных средств.



«Оптимальным выглядит внедрение системы „электронный талон контроля“, а также создание зоны комфортного ожидания перед пунктом пропуска с внедрением системы электронной очереди», — пояснили в пресс-службе, уточнив, что это поможет избежать пробок на границе. «Казбеги — Верхний Ларс» — единственный пункт пропуска на грузинско-российской границе.



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