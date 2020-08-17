

Кто отправился в Беларусь - оппозиция просит МИД представить документы

17.08.2020 16:45





В Министерстве иностранных дел сегодня был сделан комментарий по поводу выполненного вчера 16 августа спецрейса Тбилиси-Минск. По их заявлению, в Беларусь вылетел посол, однако, по информации «Главного канала» на этом рейсе было еще 7 человек.



Оппозиция ставит под сомнение действия Министерства иностранных дел. По их словам, непонятно, почему посол вернулся на родину за 4 дня до президентских выборов в Беларуси и почему его отправили обратно.



«Странно, когда в стране намечаются важные выборы, почему посол в это время уходит в отпуск. Это не логичное объяснение, эти выборы в Беларуси не были рядовыми выборами, мы видим, что происходит. Будет правильным, если власти предоставят ту документацию, которая покажет общественности кто в действительности прилетел и улетел на этом самолете, потому что мы видим, что те объяснения, которые нам предлагают – неубедительны» – сказала депутат «Национального движения» Саломе Самадашвили.



Депутат от «Европейской Грузии» Серги Капанадзе говорит, что неоправданно, если посол Грузии не присутствовал на месте на столь важном для Беларуси этапе.



Наш посол возвращался в Беларусь, по месту своего назначения, что вполне естественно, я не понимаю, какова цель поднятого ажиотажа вокруг этого вопроса – сказала Натия Турнава.



Что касается посла США, то Келли Дегнан отметила, что Америка поддерживает суверенитет страны и считает, что там не были проведены справедливые выборы.



Соединенные Штаты Америки считают, что в Беларуси не были проведены свободные и справедливые выборы. Мы призываем Беларусь дать право мирным демонстрантам мирно выразить свой протест и было бы реализовано право на собрания. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет Беларуси, и мы считаем, что к избирателям, мирным демонстрантам следует относиться с достоинством - сказала Келли Дегнан.



Президент в очередной раз опровергла распространенную информацию, что она отправилась в Минск. На вопрос журналиста, имеется ли информация у президента, кто находился на спецрейсе в Минск, Зурабишвили ответила – «Это ваше дело, вы являетесь журналистами».



Напомним, что Министерство иностранных дел недавно сделало комментарий по данному вопросу. В ведомстве заявляют, что посол Грузии прибыл в Минск спецрейсом. В МИДе говорят, что посол находился в Грузии с 6 августа, однако в связи с недавними событиями в Беларуси «возникла необходимость в его немедленном возвращении в Минск».



16 августа распространилась информация, что в Минск на час вылетел из Тбилиси спецрейсом тот самолет, которым обычно пользуется президент Грузии. «Главному» в администрации президента сказали, что Зурабишвили в эти дни даже из Тбилиси не выезжала.



Также, по информации Ники Гварамия, что из Тбилиси в Минск отправился бывший депутат парламента, член «Союза граждан» Валерий Кварацхелия. Также была распространена информация, что из Минска в Тбилиси привезли сына Александра Лукашенко, но на данном этапе эта информация не подтверждается.





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