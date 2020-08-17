

Украина отозвала своего посла из Беларуси

17.08.2020 18:50





Украина отозвала своего посла в Беларуси Игоря Кизима для проведения консультаций на фоне передаче России 32-х наемников частной военной компании Вагнера. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска. Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы», — отметил глава МИД Украины.



Кроме этого министр также подчеркнул, что выдача России бойцов ЧВК Вагнера подорвала доверие между Украиной и Беларусью и нанесла «тяжелый удар нашим двусторонним отношениям».



«После этого Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях», — добавил он.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







