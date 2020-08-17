

Европарламентарии поддерживают проведение в Беларуси повторных выборов

17.08.2020 19:10





Европарламентарии осуждают насилие над мирными демонстрантами со стороны режима Александра Лукашенко и поддерживают проведение повторных и справедливых выборов, - об этом говорится в совместном заявлении, которое подписали лидеры «Европейской народной партии», «Социалистов и демократов», «Обновленной Европы», «Зеленых» и «Европейских консерваторов и реформистов».



«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Заслуживающая доверия информация указывает на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон-грата в Евросоюзе. Мы присоединяемся к народу Беларуси в его требовании провести новые и свободные выборы», - говорится в заявлении.



Европарламентарии также подчеркивают, что приветствуют мужество белорусского народа и твердо поддерживают его желание, связанное с демократическими переменами и свободой.



«Строго осуждаем аресты мирных протестующих и насилие, примененное к ним, и призываем к немедленному расследованию этих преступлений. В этом плане хотим напомнить Александру Лукашенко об ответственности. Призываем незамедлительно освободить всех произвольно задержанных, а также политзаключенных, арестованных до начала и во время избирательной кампании», - отмечено в заявлении.



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