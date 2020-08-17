|
|
|
Европарламентарии поддерживают проведение в Беларуси повторных выборов
17.08.2020 19:10
Европарламентарии осуждают насилие над мирными демонстрантами со стороны режима Александра Лукашенко и поддерживают проведение повторных и справедливых выборов, - об этом говорится в совместном заявлении, которое подписали лидеры «Европейской народной партии», «Социалистов и демократов», «Обновленной Европы», «Зеленых» и «Европейских консерваторов и реформистов».
«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Заслуживающая доверия информация указывает на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон-грата в Евросоюзе. Мы присоединяемся к народу Беларуси в его требовании провести новые и свободные выборы», - говорится в заявлении.
Европарламентарии также подчеркивают, что приветствуют мужество белорусского народа и твердо поддерживают его желание, связанное с демократическими переменами и свободой.
«Строго осуждаем аресты мирных протестующих и насилие, примененное к ним, и призываем к немедленному расследованию этих преступлений. В этом плане хотим напомнить Александру Лукашенко об ответственности. Призываем незамедлительно освободить всех произвольно задержанных, а также политзаключенных, арестованных до начала и во время избирательной кампании», - отмечено в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна