

Мэр Местийского муниципалитета попытался отнять телефон у влогера

17.08.2020 19:16





Во время митинга в Местия, мэр муниципалитета Каха [Капитон] Жоржолиани попытался отобрать мобильный телефон у одного из протестующих, в тот момент когда видеоблогер снимал на камеру разговор Жоржолиани с населением.



На кадрах видно, как губернатор покидает место инцидента, вскоре после происшествия.



Население Местия протестует против закрытия и объявления муниципалитета карантинной зоной.



10 августа вошел в силу запрет на въезд и выезд из муниципалитета Местиа (регион Самегрело – Земо Сванети). Запрещено сообщение между 17 населенными пунктами района.



Желающие могут покинуть Местиа только после прохождения 12-дневного карантина. Ограничение на въезд, не распространяется на лиц, зарегистрированных или фактически проживающих в этом муниципалитете.



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