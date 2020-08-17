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Мэр Местийского муниципалитета попытался отнять телефон у влогера
17.08.2020 19:16
Во время митинга в Местия, мэр муниципалитета Каха [Капитон] Жоржолиани попытался отобрать мобильный телефон у одного из протестующих, в тот момент когда видеоблогер снимал на камеру разговор Жоржолиани с населением.
На кадрах видно, как губернатор покидает место инцидента, вскоре после происшествия.
Население Местия протестует против закрытия и объявления муниципалитета карантинной зоной.
10 августа вошел в силу запрет на въезд и выезд из муниципалитета Местиа (регион Самегрело – Земо Сванети). Запрещено сообщение между 17 населенными пунктами района.
Желающие могут покинуть Местиа только после прохождения 12-дневного карантина. Ограничение на въезд, не распространяется на лиц, зарегистрированных или фактически проживающих в этом муниципалитете.
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