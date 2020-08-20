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В Грузии выявлено 9 случаев коронавируса
20.08.2020 10:50
В Грузии выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 370. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Что касается выздоровевших, то их количество выросло на 10 и составляет 1108.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии. В стране от коронавируса скончались 17 пациентов.
В режиме карантина находятся 6 903 граждан, под наблюдением в стационаре — 278.
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