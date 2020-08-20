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В Тбилиси завершился ремонт площади у парламента Грузии
20.08.2020 10:53
В Тбилиси завершился ремонт площади у парламента Грузии. На своей странице в «Фейсбуке» столичный мэр Каха Каладзе поделился фотографиями с места.
Ремонтные работы у парламента на проспекте Руставели продолжались восемь месяцев — с января текущего года. В рамках проекта заменены система водоснабжения и дренажная система. На площади в 2 тысячи квадратных метров уложили новую плитку – на фонтанах, ступенях парламента и на тротуаре. Установлена новая система уличного освещения, а также подсветка фонтанов и тротуарной плитки.
Отреставрирован был мемориал жертвам трагедии 9 апреля.
У парламента появились скамьи, а также зоны для растений. На территории высадили около 2 тысяч саженцев. Среди них лоропеталум, вечнозеленая калина, олеандры, самшит, розмарин, ковыль, люгуструм, бирючина и другие.
Официально отремонтированная площадь будет открыта сегодня, 20 августа.
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