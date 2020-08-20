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Шалва Шавгулидзе покинул партию «Свободные демократы»
20.08.2020 11:04
Шалва Шавгулидзе покинул партию «Свободные демократы». Об этом кандидат в мажоритарные депутаты в Мтацминда-Крцаниси Шалва Шавгулидзе заявил на брифинге.
По его словам, решение о выходе было вызвано нездоровой ситуацией в правлении партии.
«Хочу сообщить общественности, что я решил покинуть партию «Свободные демократы». Это решение было принято мной в связи с нездоровой ситуацией, сложившейся в партии», - сказал Шавгулидзе.
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