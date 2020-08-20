

Навальный, предположительно, отравлен - он в реанимации

20.08.2020 12:06





Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в реанимации с симптомами отравления, - об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на его пресс-секретаря. По ее информации, политик в бессознательном состоянии.



«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», - написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в "Твиттере".



Навальному стало плохо почти сразу после взлета, рассказала Ярмыш Би-би-си.



В следующем посте она написала, что политик «по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию».



Ярмыш предположила, что это могло быть умышленное отравление. Она напомнила, что год назад у Навального уже было отравление, когда он находился под административным арестом в Москве.



«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», - отметила пресс-секретарь.



В прошлом году, когда Алексей Навальный отбывал административный арест за призыв к участию в несогласованной акции, также распространилась информация о его отравлении.



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