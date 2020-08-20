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Шавгулидзе покинул партию «Свободные демократы»
20.08.2020 12:28
Шалва Шавгулидзе покинул оппозиционную партию «Свободные демократы». О своем решении на брифинге объявил сам кандидат в мажоритарии в столичном округе Мтацминда-Крцаниси.
Как отметил Шавгулидзе, причиной такого шага стала «нездоровая» ситуация в партии.
«Хочу сообщить общественности, что я решил покинуть партию «Свободные демократы». Это решение было принято мной в связи с нездоровой ситуацией, сложившейся в партии», — заявил Шавгулидзе.
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