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Гахария: Помощь дойдет до всех семей
20.08.2020 12:59
По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, пандемия и вызванный ею экономический кризис длится уже несколько месяцев, однако при этом всем следует помнить, что избирательный процесс идет полным ходом.
Как заявил Гахария, избирательный процесс должен пройти с высочайшей степенью, и это ответственность правительства.
Кроме того, по словам главы правительства, наиболее важным является здоровье граждан, сохранение рабочих мест и социальная помощь, особенно детям.
По словам Гахария, помощь дойдет до всех семей, которые заполнили соответствующие заявки и надеются, что больше не будет моральных проблем, когда некоторые пытаются превратить пособия для детей в политические дивиденды. По его словам, для получения социальной помощи уже зарегистрировано 600 868 детей.
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