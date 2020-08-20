

Гахария: Помощь дойдет до всех семей

20.08.2020 12:59





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, пандемия и вызванный ею экономический кризис длится уже несколько месяцев, однако при этом всем следует помнить, что избирательный процесс идет полным ходом.



Как заявил Гахария, избирательный процесс должен пройти с высочайшей степенью, и это ответственность правительства.



Кроме того, по словам главы правительства, наиболее важным является здоровье граждан, сохранение рабочих мест и социальная помощь, особенно детям.



По словам Гахария, помощь дойдет до всех семей, которые заполнили соответствующие заявки и надеются, что больше не будет моральных проблем, когда некоторые пытаются превратить пособия для детей в политические дивиденды. По его словам, для получения социальной помощи уже зарегистрировано 600 868 детей.





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