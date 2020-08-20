

Тикарадзе: Авиаперелеты остаются в прежнем режиме

20.08.2020 13:41





«По состоянию на сегодня, полеты остаются в том режиме, как есть», — так ответила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на вопрос журналистов, когда планируется возобновление авиаперелетов.



По её словам, правительство примет решение исходя из того, насколько интенсивное будет распространение коронавируса в сентябре.



«Это глобальная проблема, и в связи с этим вы знаете, что для нас важна статистика, в какой стране, как развивается распространение коронавируса. В связи с этим мы принимаем решения вместе с международными партнерами. По состоянию на сегодня полеты остаются в том же режиме, как и в данный момент, в зависимости от того, как в сентябре будет развиваться распространение коронавируса, мы примем дополнительные решения», — заявила Тикарадзе.





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