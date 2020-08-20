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Расширяется программа лечения онкологических больных


20.08.2020   13:44


Доступ к сервисам здравоохранения в стране пока еще остается проблематичным, и мы расширим доступ к лечению онкологических больных, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на сегодняшнем заседании правительства.

«Важный вопрос, который мы должны обсудить — новая инициатива дополнительного компонента программы улучшения программы, представленная министерством здравоохранения, которая заключается в расширении доступа к лечению для онкологических больных. Как известно, доступ к медицинским сервисам в стране пока еще остается проблематичным. Здесь особенным нужно было выделить лечение онкологических заболеваний, потому четвертый этап был проблемой, когда в случае выявления опухоли на определенном этапе лечения нашим гражданам приходилось платить из своего кармана. Сегодня мы должны обсудить, и я уверен, что мы примем решение об увеличении этой программы на восемь тысяч лари, что позволит фактически каждому гражданину, который борется с этой тяжелой болезнью, пройти полный курс лечения без каких-либо выплат из кармана», — заявил Гахария.

По его словам, сегодня этой программой пользуются 1972 гражданина Грузии, и для этих людей она будет чрезвычайно важной поддержкой.

«Это государственная поддержка людей, которые борются с тяжелой болезнью и смогут получить полноценное лечение за счет государства», — заявил Георгий Гахария.

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