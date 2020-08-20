

Новая программа доступности лечения коснется около 40 тыс. онкологических пациентов

20.08.2020 14:06





Новая программа повышения доступности к лечению онкологических пациентов коснется около 40 тысяч граждан Грузии.



Список противоопухолевых медикаментов расширяется в рамках программы всеобщего здравоохранения, поэтому правительство приняло решение на сегодняшнем заседании о повышении годового лимита на 8000 лари, выделенного на данные лекарства.



Как заявил премьер-министр Георгий Гахария, это дополнительный компонент улучшения чрезвычайно важной программы, представленной Министерством здравоохранения, которая позволит больным раком пройти полный курс лечения за счет государственного финансирования.



Новая программа коснется в общей сложности до 40 тысяч граждан Грузии, больных онкологическими заболеваниями.





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