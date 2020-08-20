

Более 600,8 тысячи детей зарегистрировали в Грузии для получения денежного пособия

20.08.2020 15:34





На специальном портале для получения единоразового пособия для детей до 18 лет уже зарегистрировали более 600,8 тысячи детей, это 366 тысяч семей. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария перед началом заседания правительства.



Гахария назвал эти цифры «впечатляющими» и отметил, что программа «является одной из самых правильных социальных программ, осуществленных за последние годы правительством».



По его словам, главная цель программы – «поддержать детей и подростков до 18 лет, особенно перед началом учебного процесса».



«Глобальная пандемия, как и глубокий экономический кризис, все еще продолжаются, однако мы должны хорошо понимать, что в случае Грузии у нас параллельно идет избирательный процесс, который мы должны провести также на высшем уровне и это тоже является ответственностью правительства и власти. Конечно, для нас в первую очередь, самым важным является здоровье наших граждан, сохранение рабочих мест и оказание социальной помощи нашим гражданам, особенном детям», — сказал Гахария.



Премьер также отметил, что «появились люди, которые стараются получить финансовую, а в некоторых случаях и политическую пользу через оказание помощи в получении той поддержки, которая полагается гражданам от государства».



Он подчеркнул, что «правительство не нуждается в посредниках для общения с гражданами».



Гахария призвал всех граждан, особенно тех, кто в достаточной степени не знает государственного языка, обращаться в агентство соцобслуживания, в «Либерти банк», или в местную районную администрацию, где им бесплатно помогут заполнить заявку на получение денежной помощи.



«Эта помощь дойдет до всех тех семей, которые считают, что им нужна эта помощь и сделают соответствующую заявку. Я надеюсь, что мы больше не столкнемся с подобными моральными проблемами, когда некоторые стараются конвертировать в политические дивиденды пользу, предназначенную для детей», — сказал Гахария.



Ранее вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе заявил журналистам, что появились люди, которые просят деньги у граждан взамен на регистрацию детей в базе, чтобы они получили в размере 200 лари. По словам Мдинарадзе, оппозиционная партия «Единое национальное движение» также старается помочь гражданам с регистрацией и, таким образом, «записать себе определенные политические баллы».



Прием заявок на получение социальной помощи начался 15 августа и продлится до декабря. Выдача денежного пособия начнется с сентября.



Решение о выделении финансовой помощи каждому гражданину Грузии в возрасте до 18 лет было принято, как заявил премьер Гахария, с целью поддержки жителей страны на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Одноразовое денежное пособие в размере 200 лари (65 долларов) на каждого ребенка могут получить родители или их законные представители.



Для этого нужно зарегистрироваться на электронном портале daxmareba.moh.gov.ge до 1 декабря 2020 года.



Если физическое лицо не может зарегистрироваться на электронном портале, ему следует обратиться в подразделения Агентства социальных услуг, министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также органы местного самоуправления. Также можно обратиться за помощью в Дома юстиции, общественные центры и филиалы «Либерти банка».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







