

За несоблюдение рекомендаций Минздрава будут карать ограничением деятельности

20.08.2020 16:40





Департамент инспекции труда получил дополнительные рычаги воздействия — в случае, если объект не соответствует установленным требованиям по превенции распространения коронавируса, у ведомства будет законное право закрыть учреждение.



С сегодняшнего дня Департамент условий труда Грузии имеет право приостановить экономическую деятельность тем организациям и субъектам, которые не соблюдают рекомендации Минздрава по предотвращению распространения коронавируса.



Соответствующее постановление было принято правительством Грузии 19 августа 2020 года и в тот же день вступило в силу. Этим же постановлением деятельность может быть возобновлена в случае устранения субъектом нарушений.



«Мы начали активный мониторинг с сегодняшнего дня. Более 100 объектов уже оштрафованы. В некоторых случаях они не соответствовали требуемым мерам даже при повторной проверке. Были и гораздо более серьезные нарушения», — заявила сегодня, 20 августа, министр здравоохранения Экатерине Тикарадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







