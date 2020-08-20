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За несоблюдение рекомендаций Минздрава будут карать ограничением деятельности


20.08.2020   16:40


Департамент инспекции труда получил дополнительные рычаги воздействия — в случае, если объект не соответствует установленным требованиям по превенции распространения коронавируса, у ведомства будет законное право закрыть учреждение.

С сегодняшнего дня Департамент условий труда Грузии имеет право приостановить экономическую деятельность тем организациям и субъектам, которые не соблюдают рекомендации Минздрава по предотвращению распространения коронавируса.

Соответствующее постановление было принято правительством Грузии 19 августа 2020 года и в тот же день вступило в силу. Этим же постановлением деятельность может быть возобновлена в случае устранения субъектом нарушений.

«Мы начали активный мониторинг с сегодняшнего дня. Более 100 объектов уже оштрафованы. В некоторых случаях они не соответствовали требуемым мерам даже при повторной проверке. Были и гораздо более серьезные нарушения», — заявила сегодня, 20 августа, министр здравоохранения Экатерине Тикарадзе.

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