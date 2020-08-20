

Зурабишвили поздравила мусульман Грузии с Хиджрой

20.08.2020 22:18





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет мусульман Грузии с Хиджрой. Об этом она написала в соцсети.



«Поздравляю наших соотечественников-мусульман с Хиджрой — началом нового года по лунному календарю. Желаю вам мира, здоровья и множества благополучных и мирных новогодних празднований», — написала Зурабишвили.



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