

Франция и Германия предлагают Алексею Навальному убежище и медицинскую помощь

21.08.2020 11:28





Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова оказать российскому оппозиционеру Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах, сообщает «Deutsche Welle».



"Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", - сказала глава германского правительства на пресс-конференции на юге Франции после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном.



Как Меркель, так и Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Алексея Навального.



Макрон также предложил помощь Франции в лечении оппозиционного политика. "Мы готовы оказать всякую возможную помощь - с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища", - заявил французский лидер.



И Меркель, и Макрон подчеркнули, что требуют проведения расследования обстоятельств заболевания Навального.



Напомним, вчера российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета в Москву из Томска, самолет экстренно сел в Омске. Там Навального доставили в больницу. По информации врачей, пациент в тяжелом состоянии и находится в коме. Как заявляет его пресс-секретарь, Алексей Навальный, предположительно отравлен.



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