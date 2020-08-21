Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЮНИСЕФ: Денежная помощь значительно способствует преодолению бедности


21.08.2020   12:18


Детский фонд Организации Объединенных Наций представил отчет о модели микро симуляции для определения воздействия пандемии коронавируса на бедность населения и детей.

Отчет был представлен совместно правительством и ЮНИСЕФ. Представляя исследование, было отмечено, что финансовая помощь значительно способствует преодолению бедности.

«Пандемия коронавируса может оказать разрушительное воздействие на детей, разрушительное воздействие которого будет продолжаться на протяжении всей жизни», — заявил представитель ЮНИСЕФ в Грузии Гасан Халил.

«Очень важно поддержать детей и их семьи мерами социальной защиты в этот сложный период. Наличие прочных сетей социальной безопасности имеет решающее значение для того, чтобы люди не попали в бедность в результате кризиса, вызванного коронавирусом», — заявил представитель ЮНИСЕФ.

Рекомендации, основанные на результатах исследования, помогут политикам внести дальнейшие изменения для усиления социальной защиты и антикризисных стратегий в стране.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна