

ЮНИСЕФ: Денежная помощь значительно способствует преодолению бедности

21.08.2020 12:18





Детский фонд Организации Объединенных Наций представил отчет о модели микро симуляции для определения воздействия пандемии коронавируса на бедность населения и детей.



Отчет был представлен совместно правительством и ЮНИСЕФ. Представляя исследование, было отмечено, что финансовая помощь значительно способствует преодолению бедности.



«Пандемия коронавируса может оказать разрушительное воздействие на детей, разрушительное воздействие которого будет продолжаться на протяжении всей жизни», — заявил представитель ЮНИСЕФ в Грузии Гасан Халил.



«Очень важно поддержать детей и их семьи мерами социальной защиты в этот сложный период. Наличие прочных сетей социальной безопасности имеет решающее значение для того, чтобы люди не попали в бедность в результате кризиса, вызванного коронавирусом», — заявил представитель ЮНИСЕФ.



Рекомендации, основанные на результатах исследования, помогут политикам внести дальнейшие изменения для усиления социальной защиты и антикризисных стратегий в стране.



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