|
|
|
ЮНИСЕФ: Денежная помощь значительно способствует преодолению бедности
21.08.2020 12:18
Детский фонд Организации Объединенных Наций представил отчет о модели микро симуляции для определения воздействия пандемии коронавируса на бедность населения и детей.
Отчет был представлен совместно правительством и ЮНИСЕФ. Представляя исследование, было отмечено, что финансовая помощь значительно способствует преодолению бедности.
«Пандемия коронавируса может оказать разрушительное воздействие на детей, разрушительное воздействие которого будет продолжаться на протяжении всей жизни», — заявил представитель ЮНИСЕФ в Грузии Гасан Халил.
«Очень важно поддержать детей и их семьи мерами социальной защиты в этот сложный период. Наличие прочных сетей социальной безопасности имеет решающее значение для того, чтобы люди не попали в бедность в результате кризиса, вызванного коронавирусом», — заявил представитель ЮНИСЕФ.
Рекомендации, основанные на результатах исследования, помогут политикам внести дальнейшие изменения для усиления социальной защиты и антикризисных стратегий в стране.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна