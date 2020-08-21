

Грузинские телевещатели требуют моратория на поправки в «Кодекс прав ребенка»

21.08.2020 12:37





В Грузии 1 сентября вступит в силу «Кодекс прав ребенка», а также соответствующие поправки к законам, которые ограничат распространение контента, опасного для детей.



Некоторые представители грузинских СМИ выступили с критикой принятых изменений, связанных с законом о телерадиовещании.



Руководство грузинских телеканалов «Мтавари архи», «Кавкасия», «Первого канала» и «Формула» совместно с Альянсом региональных вещателей обратились с вопросами к Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, парламенту Грузии, а также председателю Комитета по правам человека Софии Киладзе относительно поправок к Закону о телерадиовещании внесенных в «Кодекс прав ребенка».



«Под видом благого дела, государству дается рычаг для осуществления полного редакционного контроля над вещателями. Это приведет к финансовым проблемам в виде санкций, и в конце концов, приостановке их права [авторизации] на вещание. Действующий парламент, расплывчатыми изменениями в законодательстве, еще больше усилил вмешательство в редакционную независимость медиа, и в случае нарушения обязательства комиссия приостановит действие лицензии вещателя», — говорится в заявлении.



Вещатели отмечают, что закон совершенно неясен и расплывчат, так как в нем нет четких юридических определений, а указанные нормы лишены ясных определений. При этом регулирующая Комиссия не разработала никаких руководств, рекомендаций или резолюций.



Серьезные (и не очень) вопросы к регулятору телевещания

В списке вопросов от руководителей СМИ к главе Комиссии по регулированию коммуникаций Кахи Бекаури можно прочесть следующее:



— Во всех СМИ и новостных программах цивилизованного мира освещаются несчастные случаи и преступления, так как это одна из сфер освещения.

Пожалуйста, поясните, означает ли это, что освещение новостей, связанных с законом, преступлениями, представляет собой угрозу для несовершеннолетних, и вещатель должен ограничить или больше не распространять такую информацию?



— Можно ли считать, что знаменитый фильм «Ромео и Джульетта» не должен выходить в эфир, например, в 22:00? Также объясните, что подразумевается под «пропагандой самоубийств» и что будет считаться таковым?



— Касательно запрещения сцен изображающая использование легкодоступного домашнего оружия (ножи, топоры и т.д.) для причинения вреда или убийства.



Если телевещатель решит транслировать мультфильм «Том и Джерри» или «Человек-паук», мы должны запустить эти продукты после полуночи в 23:59. Или можно смотреть в течение дня только взрослым, например мужчинам, а не детям?



— В мультфильме Уолта Диснея «Бэмби» убивают мать героя, и олененок становится сиротой. Возможно ли, что это оказывает сильное эмоциональное (негативное) влияние на ребенка? Будет ли трансляция этого мультфильма нарушать закон?



— Вещательная компания может транслировать новостную программу, политическое ток-шоу и тому подобное, только после 23:59?



— Объясните, пожалуйста, если решением Комиссии предусмотрен родительский контроль над интернет-контентом, то почему этого не предусмотрено и для иных видов СМИ?



— Вещатель может быть признан нарушившим правила, если, например, он события с митинга в 16:00, где имели место разногласия, насилие, преступление?



Руководство телекомпаний подчеркивает, что ни один вещатель не выступает против защиты прав ребенка, но эта благородная цель должна быть осуществлена не в ущерб другим, таким же значимым и благородным целям, особенно в предвыборный период.



Они указывают на то, что нельзя возлагать полную ответственность исключительно на телевидение — для этого также существует общепризнанный принцип — родительский контроль (как над телевещанием, так и интернетом).



Грузинские телекомпании призывают Парламент и Национальную комиссию по коммуникациям [GNCC] объявить мораторий на период выборов и не возлагать на вещателей ответственность, на основании поправок к закону, до объявления окончательных результатов выборов. Они также рекомендуют властям, на предвыборный период, разработать специальное руководство или рекомендации для СМИ.



Что написано в законе [коротко]

«Вещательной компании запрещается транслировать такие программы или размещать в программе материалы, которые могут нанести вред физическому, психологическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетнего, а также его психическому и физическому здоровью».



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