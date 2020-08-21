

Капанадзе призвал правительство отменить прохождение карантина для международных наблюдателей

21.08.2020 13:15





Партия «Европейская Грузия» призывает власти обеспечить беспрепятственный въезд международных наблюдателей в страну на парламентских выборах.



По словам члена партии Серги Капанадзе, правительство должно, с одной стороны, отменить обязательство прохождения карантина для международных наблюдателей, а с другой, должно покрыть расходы на медицинское страхование.



«Очень важно, что на этих выборах было много международных наблюдателей. Из практики предыдущих выборов мы знаем, что иногда приезжали несколько тысяч наблюдателей. Практика ОБСЕ состоит в том, чтобы направить несколько сотен наблюдателей и постараются быть максимально представительными. Очень важно, чтобы эти наблюдатели прибыли в Грузию беспрепятственно. У нас есть информация, что правительство хочет, чтобы количество наблюдателей было небольшим, что они прячутся за т.н. коронавирусом и пандемией и, соответственно, надеются на небольшое количество наблюдателей.



Я призываю правительство сделать следующие две вещи в дополнение к тому, что они уже сделали. Первое — обеспечить беспрепятственный въезд в Грузию наблюдателей от международных организаций. Во-вторых, правительство должно взять на себя обязательство предоставить наблюдателям медицинскую страховку», — сказал Серги Капанадзе.





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