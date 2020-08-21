

Офис Гаагского суда (МУС) призвал СМИ воздержаться от спекуляций и слухов в связи с проводимым расследованием

21.08.2020 14:16





«Призываем СМИ и комментаторов воздержаться от публикации спекуляций или слухов об аспектах нашего расследования, в том числе и от потенциальных результатов», — говорится в заявлении офиса прокурора Гаагского международного уголовного суда, который отвечает Первому каналу Грузии.



Первый канал Грузии поинтересовался, есть ли какие-либо новости в Гаагском суде в связи с продолжающимся расследованием российско-грузинской войны 2008 года и известно ли, когда будут опубликованы его результаты.



«Продолжающееся расследование в настоящее время находится в активной стадии. Конфиденциальность — самый важный аспект любого расследования. Соответственно, прокуратура не делает публичных комментариев, связанных с продолжающимся расследованием, а также публично не рассматривает детали, связанные с ее следственными действиями. Офис призывает СМИ и комментаторов воздержаться от публикации спекуляций или слухов об аспектах нашего расследования, в том числе и от потенциальных результатов. Это важно не только для обеспечения беспристрастности расследования, но и для обеспечения безопасности жертв, очевидцев и всех лиц, с которыми офис прокурора поддерживает отношения», — говорится в заявлении офиса прокурора Гаагского суда.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







