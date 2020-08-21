

Капанадзе: восстановление авиасообщения с Россией будет ошибкой

21.08.2020 14:45





По словам члена оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, учитывая масштабы распространения коронавируса в России, возобновление полетов было бы ошибкой. Так Капанадзе прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном восстановлении авиасообщения между странами.



По словам Капанадзе, главное, чтобы правительство начало интенсивное авиасообщение со странами, которые входят в т.н. «зеленый список». В то же время, как отметил оппозиционер, власти должны разрешить работать в Грузии лоукостерам.



«В то время, когда пандемия в России в самом разгаре, и масштабы эпидемии до сих пор неясны, поскольку цифры ненадежны, возобновление авиасообщения будет совершенно неправильным», — заявил Серги Капанадзе.



Напомним, сегодня (21 августа) Сергей Лавров отметил, что восстановление авиасообщения между Грузией и Россией – вопрос ближайшего будущего.



Прямые полеты между странами не осуществляются с 8 июля 2019 года. Так Кремль решил «наказать» Грузию за т.н. «ночь Гаврилова» и последовавшие за ней массовые протесты населения.





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