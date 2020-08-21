|
|
|
Врачи заявляют, что знают что с Навальным, но не скажут
21.08.2020 15:03
Врачи установили диагноз российского оппозиционного политика Алексея Навального, но не будут его разглашать.
Об этом заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Омска Анатолий Калиниченко в пятницу во время брифинга.
«Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента», - добавил Калиниченко.
Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Навального обнаружен опасный яд.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна