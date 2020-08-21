

Врачи заявляют, что знают что с Навальным, но не скажут

21.08.2020 15:03





Врачи установили диагноз российского оппозиционного политика Алексея Навального, но не будут его разглашать.



Об этом заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Омска Анатолий Калиниченко в пятницу во время брифинга.



«Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента», - добавил Калиниченко.​​​​​



Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Навального обнаружен опасный яд.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







