

Абашидзе: Полеты прекратились по решению России и их восстановление также в основном зависит от Москвы

21.08.2020 16:05





Советник премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе откликается на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



По его словам, полеты прекращены по решению России и их восстановление, при при соответствующих эпидемиологических условиях, в основном зависит от Москвы.



«Грузия также является сторонницей формирования с Россией, как и с другими соседями, дружественных и добрососедских отношений, но они должны основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности, и устава ООН, и других основополагающих норм международного права. Оккупация неотделимых регионов Грузии обусловила разрыв дипломатических отношений, и от этого зависит и их восстановление. «Грузинская мечта» после прихода к власти в Грузии действительно объявила нормализацию отношений с Россией одним из своих приоритетов, для этого, в дополнение к главному формату - Женевских международных переговоров, был создан канал неформальной коммуникации - диалог Абашидзе-Карасина, результатом которого стала нормализация торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, что действительно важно и следует приветствовать», - заявил Зураб Абашидзе.



По оценке спецпредставителя премьер-министра, к сожалению, значительное продвижение в данных сферах не отразилось на подходах России в отношении Абхазии и Цхинвальского региона, ни в измерениях политическом и в плане безопасности, ни в гуманитарном.



«Продолжается процесс милитаризации, бордеризации, проведения искусственных разделительных линий, каждый день имеют место грубые нарушения прав человека. Если Россия действительно хочет полноценного восстановления дружественных отношений и двусторонних связей, она, в первую очередь, должна начать выполнять международные обязательства, в том числе, соглашение о прекращении огня от августа 2008 года и показать реальный прогресс в рамках Женевских международных переговоров», - отметил Зураб Абашидзе.



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