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Лидеры «Грузинской мечты» посетили недавно построенную школу в селе Саграшени
21.08.2020 18:31
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и кандидат в мажоритарные депутаты в Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка Гоги Мешвелиани посетили село Саграшени в Тетрицкаро, где осмотрели недавно построенную школу.
Строительство школы на 60 учеников в селе Саграшени началось в 2019 году. На строительство новой школы было выделено один миллион лари.
Школа, построенная по современным стандартам, включает восемь классных комнат, лабораторию, библиотеку, компьютерный кабинет, столовую и приспособлена для людей с ограниченными возможностями.
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