

Грузинские прокуроры пройдут курсы повышения квалификации в США

21.08.2020 18:40





Грузинские прокуроры пройдут курсы повышения квалификации в США благодаря программе обмена с генеральной прокуратурой штата Луизиана. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии.



Сегодня глава ведомства Ираклий Шотадзе провел онлайн-встречу с генеральным прокурором штата Луизиана Питором Штрассером. Участие в дискуссии также приняли заместитель генпрокурора Грузии Натия Меребашвили и постоянный советник министерства юстиции США Майкл Грант.



Стороны говорили о будущем сотрудничестве, основной целью которого является обмен передовым опытом США с прокурорами и углубление отношений с прокурорами штата Луизиана.



«В рамках этого сотрудничества между Тбилиси и Новым Орлеаном запланированы программы обмена. Будут организованы дискуссии по правовым вопросам, таким как киберпреступность, коррупция, эксплуатация детей, отмывание денег и так далее», — сообщили в ведомстве.



Шотадзе также проинформировал Штрассера о реформах, проводимых в прокуратуре Грузии, а также планах ведомства на будущее. Стороны также говорили об особенностях работы следственного ведомства, приоритетах и стратегии развития.



Был отмечен вклад США в развитие системы прокуратуры Грузии. Со своей стороны Штрассер рассказал о профессиональной роли, функциях, ценностях и проблемах прокуроров в США.



В завершение встречи стороны обсудили важность повышения квалификации сотрудников прокуратуры Грузии и модернизации политики уголовного права, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве в этом направлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







