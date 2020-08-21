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Грузинские прокуроры пройдут курсы повышения квалификации в США


21.08.2020   18:40


Грузинские прокуроры пройдут курсы повышения квалификации в США благодаря программе обмена с генеральной прокуратурой штата Луизиана. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии.

Сегодня глава ведомства Ираклий Шотадзе провел онлайн-встречу с генеральным прокурором штата Луизиана Питором Штрассером. Участие в дискуссии также приняли заместитель генпрокурора Грузии Натия Меребашвили и постоянный советник министерства юстиции США Майкл Грант.

Стороны говорили о будущем сотрудничестве, основной целью которого является обмен передовым опытом США с прокурорами и углубление отношений с прокурорами штата Луизиана.

«В рамках этого сотрудничества между Тбилиси и Новым Орлеаном запланированы программы обмена. Будут организованы дискуссии по правовым вопросам, таким как киберпреступность, коррупция, эксплуатация детей, отмывание денег и так далее», — сообщили в ведомстве.

Шотадзе также проинформировал Штрассера о реформах, проводимых в прокуратуре Грузии, а также планах ведомства на будущее. Стороны также говорили об особенностях работы следственного ведомства, приоритетах и стратегии развития.

Был отмечен вклад США в развитие системы прокуратуры Грузии. Со своей стороны Штрассер рассказал о профессиональной роли, функциях, ценностях и проблемах прокуроров в США.

В завершение встречи стороны обсудили важность повышения квалификации сотрудников прокуратуры Грузии и модернизации политики уголовного права, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве в этом направлении.

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