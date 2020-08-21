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Навального разрешили перевезти в Германию
21.08.2020 19:58
Врачи в Омске разрешили транспортировку Навального в Германию, передает корреспондент «МБХ медиа» со ссылкой на замглавврача омской больницы БСМП № 1.
«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — заявил замглавврача больницы.
Ранее главврач омской больницы БСМП № 1 заявил о том, что Навальный останется в Омске до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш после заявила, что немецкие врачи дали согласие на транспортировку Навального для лечения в Германию, однако этому препятствует решения главврача Омской больницы.
Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором политик возвращался в Москву из Томска. Он находится в глубокой коме в омской больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
По мнению соратников Навального, его могли отравить. Юристы уже подали заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК).
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