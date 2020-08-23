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Политсовет «Грузинской мечты» распространяет заявление
23.08.2020 12:27
Политсовет «Грузинской мечты – Демократической Грузии» распространяет заявление. В нем говорится, что наряду с парламентскими выборами в нескольких избирательных округах состоятся выборы на политические должности в органах самоуправления, а также Верховного Совета Аджарии. На заседании политсовета партии были согласованы кандидаты.
«Сообщаем общественности, что наряду с парламентскими выборами в нескольких избирательных округах состоятся выборы на политические должности в органах самоуправления, а также Верховного Совета Аджарской Автономной Республики.
Сегодня состоялось заседание политсовета партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», на котором были согласованы следующие кандидатуры:
В Кутаиси кандидат на пост мэра от «Грузинской мечты» - первый заместитель губернатора Имерети Иосеб Хахалеишвили;
Кандидат в мэры Терджолы - и.о. мэра Терджолы Лаша Гогиашвили;
Кандидат в мэры Харагаули - депутат парламента Грузии Коба Лурсманашвили;
Кандидат в мэры Они - и.о. мэра Они Давид Чикваидзе;
Кандидат в мэры Каспи - глава департамента финансов и логистики Служы государственного аудита Грузии Вахтанг Майсурадзе;
Кандидат в мажоритарные депутаты от Крцаниси в сакребуло Тбилиси – глава управы Крцаниси Леван Джапаридзе;
В Батуми кандидат в мажоритарные депутаты Верховного Совета - заместитель министра сельского хозяйства Аджарской Автономной Республики Тите Арошидзе;
В Кобулети кандидат в мажоритарные депутаты Верховного Совета - Цотне Ананидзе;
Кандидатом в мажоритарные депутаты Верховного Совета Аджарии от Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури выдвинут действующий мэр Шуахеви Фридон Путкарадзе», - говорится в заявлении.
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