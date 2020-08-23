

Бакрадзе: Все вместе нашими молитвами мы построим нашу общую страну

23.08.2020 16:57





Лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и мажоритарный кандидат от Хуло Тариел Накаидзе посетили пятничную молитву в мечети села Дидачари в муниципалитете Хуло, после чего провели встречу с местными жителями.



Согласно информации партии «Европейская Грузия», Давид Бакрадзе заявил, что решение стоящих перед населением сложных социально-экономических проблем проходит через предстоящие осенью парламентские выборы в Грузии.



«Я православный христианин, сегодня пришел в мечеть и присутствовал на молитве, чтобы выразить свое уважение грузинской мусульманской общине Грузии. Этих людей беспокоит множество проблем, и эти люди — кровь и плоть нашего общества. Мы обязаны сделать все, чтобы решить проблемы мусульманской общины Грузии, чтобы у этих людей был достойный представитель в парламенте, и все вместе, нашими молитвами будь то в церкви, мечети или синагоге, мы построили нашу общую страну, нашу общую Родину. Поэтому я думаю, что такая поддержка важна, и важно, чтобы у этих людей был представитель в парламенте, а здесь, в Верхней Аджарии у «Европейской Грузии» есть очень сильный кандидат, очень порядочный человек, часть этого общества, часть нашей грузинской мусульманской общины — Тариэл Накаидзе. Убежден, что он будет достойным представителем этого уголка в парламенте Грузии», — сказал Давид Бакрадзе.





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