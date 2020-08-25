

Зеленский упростил процедуру въезда в страну для белорусов

25.08.2020 23:07





В пресс-службе президента Украины заявили, что условия въезда в страну для белорусов смягчат несмотря на карантин. Об этом сообщает РБК.



Во время совещания с членами правительства Владимир Зеленский заявил, что карантинные меры по въезду белорусских граждан на территорию Украины не будут ужесточаться: «Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все».



Тем не менее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил продлить карантин в стране до 1 ноября. Такое решение он обосновал большим количеством заражений коронавирусной инфекцией за сутки. Помимо продления карантина, правительство хочет составить список стран красной зоны, которым будет запрещён въезд в Украину.



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