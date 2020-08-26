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В Глдани, на новореабилитированной улице Хизанишвили провалилось асфальтовое покрытие


26.08.2020   11:08


В тбилисском районе Глдани, на проезжей части новореабилитированной улицы Хизанишвили провалилось асфальтовое покрытие.

На месте мобилизованы технические группы, которые производят соответствующие работы.

Из-за случившегося временно ограничено автомобильное движение на части ул. Хизанишвили.

В столичной мэрии к этому времени не конкретизируют, чем вызвано повреждение новоуложенного асфальтового покрытия.

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