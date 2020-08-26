

Власти Грузии утвердили правила пребывания иностранцев для удаленной работы из Грузии

26.08.2020 11:34





Правительство Грузии утвердило правила заполнения заявки и получения согласия в электронной программе для иностранных посетителей в целях ведение удаленной бизнес/трудовой деятельности за рубежом в Грузии. Документ был опубликован в «Законодательном вестнике» и подписан министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.



Согласно документу, человек, желающий в дистанционном режиме осуществлять бизнес/трудовую деятельность дистанционно из Грузии за границей, заполняет заявку в электронной программе с помощью веб-сайта www.stopcov.ge. Заявка в электронной программе заполняется на английском языке.



«Лицо, заполняющее заявку, обязано загрузить в электронную программу копию действующего паспорта, информацию о личных данных (имя, фамилия, личный номер, адрес), информацию об иностранном работодателе, контактную информацию иностранного работодателя, информацию о должности и доходе за последний год; подтверждение дохода, полученного в течение года (выписка с банковского счета или любой другой подтверждающий документ), который должен составлять не менее 2000 США в месяц в ларовом эквиваленте, предварительное подтверждение обязательного 12-дневного карантина (иностранец, прибывший в Грузию в соответствии с требованиями этой программы, обязан при въезде в Грузию пройти обязательный 12-дневный карантин за свой счет, а после прохождения обязательного 12-дневного карантина пройти тестирование ПЦР за свой счет), обязательное медицинское страхование, которое действует не менее шести месяцев и документ, подтверждающий полномочия в случае представительства. Лицо, заполняющее заявку, несет ответственность за предоставленную в заявке информацию и ее точность», — говорится в информации, опубликованной в «Законодательном вестнике».



Согласно документу, разрешение в таком случае будут выдавать министерство экономики и устойчивого развития Грузии и министерство иностранных дел Грузии. Заявки рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки.



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