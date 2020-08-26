

Дата открытия вузов Грузии пока неизвестна

26.08.2020 13:19





Когда откроют высшие учебные заведения Грузии пока неизвестно. Об этом на брифинге Координационного совета правительства заявил глава оперативного штаба Александр Ходжеванишвили.



По его словам, на данном этапе ведется интенсивная работа по вопросу об открытии вузов.



«Мы также интенсивно работаем с высшими учебными заведениями, информацию о решениях будем предоставлять поэтапно », — сказал Ходжеванишвили.



Сегодня стало известно, что школы в Грузии откроются 15 сентября, а детские сады с 1 октября.



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