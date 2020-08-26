

Инспекция труда начинает проверку детсадов и школ

26.08.2020 14:56





В Грузии инспекция труда начинает проверку детских садов и школ. Как сообщил руководитель Службы инспекции труда Бека Перадзе по завершении заседания координационного совета, рекомендации в связи с началом учебы в детсадах станут известны завтра.



«Функционирование детсадов возобновиться с 1 октября. Сегодня у нас вместе с бизнес-омбудсменом итоговая встреча как с представителями частного сектора, так и с заинтересованными лицами, и мы согласуем окончательный протокол. Сегодня все будет полностью согласовано и завтра будут уже окончательные рекомендации.



В части школ осуществлена проверка со стороны ресурс-центров, которые после проверки подготовили положительные оценки. Сейчас уже инспекция труда начинает полную проверку как детсадов, так и школ, и на основании положительного заключения Минздрава они возобновят функционирование», - заявил Бека Перадзе.



По его же словам, ряд рекомендаций в связи с запретами в детсадах уже разработаны, в частности, родителям будет запрещено входить в здание, установлен и протокол по мытью посуды и игрушек.



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