|
|
|
Инспекция труда начинает проверку детсадов и школ
26.08.2020 14:56
В Грузии инспекция труда начинает проверку детских садов и школ. Как сообщил руководитель Службы инспекции труда Бека Перадзе по завершении заседания координационного совета, рекомендации в связи с началом учебы в детсадах станут известны завтра.
«Функционирование детсадов возобновиться с 1 октября. Сегодня у нас вместе с бизнес-омбудсменом итоговая встреча как с представителями частного сектора, так и с заинтересованными лицами, и мы согласуем окончательный протокол. Сегодня все будет полностью согласовано и завтра будут уже окончательные рекомендации.
В части школ осуществлена проверка со стороны ресурс-центров, которые после проверки подготовили положительные оценки. Сейчас уже инспекция труда начинает полную проверку как детсадов, так и школ, и на основании положительного заключения Минздрава они возобновят функционирование», - заявил Бека Перадзе.
По его же словам, ряд рекомендаций в связи с запретами в детсадах уже разработаны, в частности, родителям будет запрещено входить в здание, установлен и протокол по мытью посуды и игрушек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна