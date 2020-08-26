

ЕС выделит Грузии 80 000 евро для помощи пострадавшим в результате стихии

26.08.2020 15:01





«Евросоюз выделит 80 000 евро, с помощью которых «Красный Крест» поможет пострадавшим от наводнения на северо-западе Грузии для удовлетворения их основных потребностей», — сообщает Представительство ЕС в Грузии.



Гуманитарной помощью воспользуются 3170 человек, чьи дома были затоплены в конце июля 2020 года или потеряли урожай в результате наводнения.



«По состоянию на 29 июля 2020 года проливные дожди затронули несколько регионов Грузии, включая Рача-Лечхуми, Квемо Сванети, Гурию, Имерети и Кахети. Несколько сел остаются изолированными от внешнего мира после того, как наводнения разрушили береговые ограждения, дороги и мосты. Дожди также нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, фермам и садам, которые являются основным источником дохода пострадавших семей. Южный Кавказ характеризуют стихийные бедствия. В течение нескольких лет ЕС поддерживает снижение риска стихийных бедствий в рамках «Программы готовности к катастрофам» (DIPECHO)», — говорится в заявлении Представительства ЕС в Грузии.





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