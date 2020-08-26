

Минздрав Грузии утвердил рекомендации для воспитанников детских садов и их родителей

26.08.2020 16:10





Учебно-воспитательный процесс в детских садах Грузии возобновится 1 октября и будет проходить согласно специальным рекомендациям Минздрава. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава департамента Инспекции труда Минздрава Бека Перадзе.



Согласно рекомендациям, родители не смогут заходить в здания детских садов. У входа детей будет встречать представитель администрации. Вечером, приблизительно за десять минут до прихода, родители должны позвонить в садик и сообщить, что забирают ребенка.



Перед тем, как завести ребенка в группу, ему измерят температуру. Также рекомендуется сократить до оптимального количество детей в группах. В саду должна быть выделена изолированная комната для детей или сотрудников, у которых в течение дня обнаружат температуру.



Детям запрещено приносить с собой игрушки из дому, также нельзя держать в садиках те игрушки, которые трудно продезинфицировать. Стирка игрушек должна проходить при температуре 37 градусов. Специальным образом следует дезинфицировать и посуду.



Подробный протокол рекомендаций будет опубликован на следующей неделе.



С воспитателями детских садов проведут специальные тренинги.



«Мы вместе с бизнес-омбудсменом проводим сегодня итоговую встречу с представителями частного сектора и всеми заинтересованными лицами и надеемся, что придем к соглашению по итоговому протоколу. Надеюсь, завтра рекомендации будут утверждены», — сказал Перадзе.



Он также отметил, что инспекция труда продолжает проверку школ и детских садов и после получения разрешения от Минздрава, учреждения смогут принять воспитанников.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







