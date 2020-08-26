|
|
|
Ходжеванишвили: Все школы и детсады прошли проверку и удовлетворяют необходимым для открытия стандартам
26.08.2020 16:12
По заявлению заместителя начальника Службы государственной безопасности Грузии Александра Ходжеванишвили, все школы и детсады страны прошли проверку, и они удовлетворяют необходимым для открытия стандартам.
Как сказал Ходжеванишвили на брифинге, интенсивная работа ведется в связи с вузами и решение по ним скоро станет известно.
«Принято решение в связи с открытием детсадов. Как показывает мировая практика, поэтапный подход крайне важен для уменьшения мобильности. Соответственно, с 15 сентября откроются школы, с интервалом в две недели, с 1 октября откроются детские сады. Мы также интенсивно работаем с высшими учебными заведениями, о решениях по ним мы сообщим поэтапно.
Нами также принято решение об открытии кинотеатров и театров. Кинотеатры откроются с 15 сентября и затем, с интервалом в две недели, с 1 октября откроются театры», - заявил Ходжеванишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна