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Ходжеванишвили: Все школы и детсады прошли проверку и удовлетворяют необходимым для открытия стандартам


26.08.2020   16:12


По заявлению заместителя начальника Службы государственной безопасности Грузии Александра Ходжеванишвили, все школы и детсады страны прошли проверку, и они удовлетворяют необходимым для открытия стандартам.

Как сказал Ходжеванишвили на брифинге, интенсивная работа ведется в связи с вузами и решение по ним скоро станет известно.

«Принято решение в связи с открытием детсадов. Как показывает мировая практика, поэтапный подход крайне важен для уменьшения мобильности. Соответственно, с 15 сентября откроются школы, с интервалом в две недели, с 1 октября откроются детские сады. Мы также интенсивно работаем с высшими учебными заведениями, о решениях по ним мы сообщим поэтапно.

Нами также принято решение об открытии кинотеатров и театров. Кинотеатры откроются с 15 сентября и затем, с интервалом в две недели, с 1 октября откроются театры», - заявил Ходжеванишвили.

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