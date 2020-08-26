

Талаквадзе: Правительство готово назначить чартерные рейсы для доставки международных наблюдателей

26.08.2020 16:15





По заявлению председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе, цель властей заключается в том, чтобы к выборам в страну прибыло как можно больше международных наблюдателей.



Как сообщил Талаквадзе журналистам, для их доставки правительство готово назначить чартерные рейсы.



«Наша цель, чтобы приехало как можно больше наблюдателей, чтобы больше наблюдателей положительно оценили наши выборы, чтобы они увидели, что Грузия действительно усиливает свою демократию и проводит демократические выборы существенно по пропорциональной системе. Для этого два месяца назад мы создали рабочую группу, внесли в законодательство изменения, согласно которым определили основные принципы безопасности и распределили ответственность в условиях пандемии COVID-19. Соответственно, существует полная готовность к прибытию в страну как можно большего количества наблюдателей. Как только международные наблюдательные миссии и организации сделают заявления, примут решение направить в страну дополнительных представителей, власти сразу же ответят на это надлежащими шагами», - заявил Талаквадзе.



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