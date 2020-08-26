

Талаквадзе: При существующей сегодня поддержке мы сможем сформировать большинство и укомплектовать будущее правительство

26.08.2020 16:22





При существующей сегодня, в начале предвыборной кампании поддержке мы сможем сформировать большинство и укомплектовать правительство в будущем парламенте, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



По его же словам, партия ожидает, что успешная избирательная кампания увеличит поддержку.



«Второй тур – это часть демократических выборов. Если будет такая необходимость, разумеется, мы готовы к тому, чтобы нашими кандидатами убедительно победить во втором туре. Сегодня у нас есть поддержка и доверие общества, поэтому мы верим, что убедительно победим на выборах. Что касается рейтингов, публичен ряд исследований и есть различные данные. Принять окончательное решение и сделать выбор должны граждане. Сейчас же мы скажем вам то, что проведем свободные и справедливые выборы. Мы верим, что победим», - заявил Арчил Талаквадзе.



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